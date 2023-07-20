В МИД сообщили об отсутствии подводных камней в том, что Лавров представит Россию на саммите БРИКС

В МИД РФ сообщили, что Москва самостоятельно приняла решение о представительстве России на саммите БРИКС.

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Россия самостоятельно приняла решение, что на саммите БРИКС ее представит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, подводных камней в этом нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом смысле не надо искать никаких подводных камней, интриг и так далее. Понимаю, что пищи много, в какой-то момент это все превращается в истерику в СМИ, но надо себя возвращать к реальности, понимая, что так Россия участвует во многих международных форматах», - сообщили в ведомстве.

Захарова обратила внимание, что подобная схема с участием главы российского МИД Сергея Лаврова в мероприятиях на высшем уровне использовалась неоднократно.

«С обращением выступал президент - письменным или видео, а физически на саммите присутствовал либо министр иностранных дел, либо представитель другого ведомства», - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам дипломата, решение о том, кто будет представлять страну на саммите, принимает сама страна, но ни кто-либо другой. Так Захарова прокомментировала сообщения южноафриканских СМИ о том, что именно ЮАР настаивала на таком формате участия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, а на самой встрече будет находиться глава МИД РФ Сергей Лавров.