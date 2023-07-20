Снайперы отработали навыки стрельбы на полигонах Сибири и Дальнего Востока

Военнослужащие ведут стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Восточного военного округа отрабатывают навыки стрельбы из снайперских винтовок СВД. Тренировки проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях.

Военнослужащие проходят курс по основам снайперской подготовки в полевых условиях и порядку применения оружия в равнинной и лесистой местности. Также им объясняют, как готовить экипировку и снаряжение с учетом маскировки в зависимости от местности и времени года.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов. Снайперов обучают выверке прицелов и объясняют, как верно рассчитывать поправку на ветер при стрельбе.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.