Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов

По словам президента, глава Минтранса Савельев уверял Путина, что западным партнерам можно доверять, а сам президент настаивал на заказе отечественных самолетов.

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Президент России Владимир Путин вспомнил, как «ругался» с главой Минтранса Виталием Савельевым из-за поставок западных самолетов.

«Помните, когда вы еще были руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», - сказал президент на совещании с членами правительства.

По словам Путина, Савельев уверял его, что на западных партнеров можно положиться. Сам же президент уговаривал его заказывать как можно больше отечественных самолетов.

Путин отметил, что российские производители не могут в одночасье расширить свои производственные возможности, на это понадобится какое-то время.

Ранее стало известно, что в аэропорту Домодедово появилась новая быстрая система сортировки багажа. Вещи пассажиров теперь могут попасть на борт воздушного судна всего за 14 минут.