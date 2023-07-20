Армия Армия Армия

Экипажи БМП-3 ЦВО проходят боевое слаживание, чтобы подменить бойцов на передовой

Дария Сенникова
11:06 20.07.2023
Как только бойцы отработают все необходимые задачи на полигоне, они отправятся для ротации подразделений Центрального военного округа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Прикрыть пехоту, открыв огонь из пушки по опорным пунктам и легкобронированной технике противника. Если будет необходимо, пустить в ход противотанковую ракету. Все это - пока что репетиция реального боя. Экипаж новой БМП сформирован недавно. Его задача - пройти боевое слаживание.

«Мы вместе пришли. С одного военкомата. Я пошел за сыном», - заявил командир отделения с позывным Хапер.

В этой семье все делают вместе. Отец пошел защищать Донбасс еще в 2015 году. Сын отправился служить вслед за ним. Недавно подписал новый контракт. Несмотря на личный боевой опыт, отца слушается во всем. Командиру доверяет всё отделение. Он с экипажем двадцать четыре часа в сутки. 

В реальном бою заряжание орудия БМП-3 происходит куда быстрее. Но для экипажа эта техника новая. Раз за разом ленту укладывают в автоматическую пушку все более эффективно. Для этого и необходимо боевое слаживание. Благодаря внушительной огневой мощи, «тройки» называют «легкими танками».

Впечатляет не только вооружение боевой машины, но и уровень защиты. Многое из того, что предназначено для сохранения жизни экипажа, скрыто от глаз. На виду - не менее эффективный навесной экран противокумулятивной защиты. С которым БМП-3 выходят с завода.

БМП-3 в войсках уже прозвали «королевой пехоты». При огневой поддержке боевой машины штурмовики захватывают опорные пункты и блиндажи противника, ее же используют для эвакуации раненых или переброски личного состава с одной позиции на другую. 

После полного курса подготовки и боевого слаживания, экипажи направятся для ротации подразделений Центрального военного округа.

Ранее пулеметчик 6-й роты рассказал о сильнейшем напряжении в ходе боев за Работино: от раскаленных стволов можно было прикурить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:20 В стране и мире
Путин: очень важно, что ветераны СВО включаются в активную общественную деятельность
10:33 Армия
Видео
«Назад я в этот ад не хочу»: пленный украинец заявил, что больше не желает биться против ВС РФ
08:24 В стране и мире
Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы
07:58 В стране и мире
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
06:27 В стране и мире
Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму
Популярное
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.