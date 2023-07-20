Экипажи БМП-3 ЦВО проходят боевое слаживание, чтобы подменить бойцов на передовой

Как только бойцы отработают все необходимые задачи на полигоне, они отправятся для ротации подразделений Центрального военного округа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Прикрыть пехоту, открыв огонь из пушки по опорным пунктам и легкобронированной технике противника. Если будет необходимо, пустить в ход противотанковую ракету. Все это - пока что репетиция реального боя. Экипаж новой БМП сформирован недавно. Его задача - пройти боевое слаживание.

«Мы вместе пришли. С одного военкомата. Я пошел за сыном», - заявил командир отделения с позывным Хапер.

В этой семье все делают вместе. Отец пошел защищать Донбасс еще в 2015 году. Сын отправился служить вслед за ним. Недавно подписал новый контракт. Несмотря на личный боевой опыт, отца слушается во всем. Командиру доверяет всё отделение. Он с экипажем двадцать четыре часа в сутки.

В реальном бою заряжание орудия БМП-3 происходит куда быстрее. Но для экипажа эта техника новая. Раз за разом ленту укладывают в автоматическую пушку все более эффективно. Для этого и необходимо боевое слаживание. Благодаря внушительной огневой мощи, «тройки» называют «легкими танками».

Впечатляет не только вооружение боевой машины, но и уровень защиты. Многое из того, что предназначено для сохранения жизни экипажа, скрыто от глаз. На виду - не менее эффективный навесной экран противокумулятивной защиты. С которым БМП-3 выходят с завода.

БМП-3 в войсках уже прозвали «королевой пехоты». При огневой поддержке боевой машины штурмовики захватывают опорные пункты и блиндажи противника, ее же используют для эвакуации раненых или переброски личного состава с одной позиции на другую.

После полного курса подготовки и боевого слаживания, экипажи направятся для ротации подразделений Центрального военного округа.

Ранее пулеметчик 6-й роты рассказал о сильнейшем напряжении в ходе боев за Работино: от раскаленных стволов можно было прикурить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.