Политолог Багдасаров заявил, что акции с поджогом посольства Швеции могут продолжиться

Политолог Багдасаров обратил внимание, что на текущий момент в Швеции сожгли не только Коран, но и Талмуд, и Библию - это богохульство и святотатство.

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Поджог шведского посольства в столице Ирака является реакцией на сожжение священных книг в Швеции, подобные акции протеста в мусульманских странах могут продолжиться. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал Семен Багдасаров, политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии.

«В контексте тех событий, которые в Швеции происходят по сожжению священных книг. Там, кстати, уже не только Коран, но и Талмуд, и Библию... Сожжение любой священной книги - это богохульство, святотатство. В Ираке очень много глубоко верующих людей. Это реакция на такие события», - объяснил политолог.

Багдасаров также сообщил о возможном нагнетании ситуации в исламских странах в знак протеста против сожжения священных книг.

«Такие конкретно акции протеста в мусульманских странах могут продолжаться», - заявил эксперт.

Политолог выразил надежду, что «на этом все закончится», однако, по его словам, произошедшие события провоцируют межрелигиозные конфликты.

«В Ираке, между прочим, живет достаточно большое количество христиан <...> В Швеции тоже много людей с Ближнего Востока, исповедующих ислам. Это может там выйти в какие-то беспорядки вне всякого сомнения», - заключил Багдасаров.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его из-за санкционированной полицией акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.