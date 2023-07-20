Пленный украинец рассказал, что его отправили на передовую без подготовки

Украинский пленный рассказал, что военную подготовку он не проходил, не смотря на то, что был призван по мобилизации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Денис рассказал, что был призван по мобилизации незаконно. Видео беседы с ним предоставило Министерство обороны России.

«У меня близкие родственники имеют инвалидность II группы. Меня по закону не имеют право мобилизовать. Но меня мобилизовали и отправили в ряды добровольцев Украины», - рассказал Денис.

Пленный также отметил, что военную подготовку он не проходил, его лишь «пару раз возили пострелять» из автоматов.

Один пробыл на передовой два дня и попал в плен при штурме позиций российскими военнослужащими.

Ранее пленный украинец заявил, что больше не желает биться против Вооруженных сил Российской Федерации. По его рассказу, у него есть желание лишь побыстрее попасть домой и не попасть в зону боевых действий.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.