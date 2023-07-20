Армия «Назад я в этот ад не хочу»: пленный украинец заявил, что больше не желает биться против ВС РФ Евгений Голоднов рассказал историю своего пленения. Все произошло по безалаберности украинских командиров, которые отправили его спать, и не разбудили, когда случился отход с позиций. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пленный украинец Евгений Голоднов заявил, что больше не желает участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России. Видео беседы предоставило МО РФ. «Хотел бы побыстрее попасть быстрее домой, и не попасть на войну. Назад я в этот ад не хочу», - отметил Голоднов. Кроме этого, Евгений рассказал историю своего пленения. Все произошло по безалаберности украинских командиров. Они сказали ему с товарищем вырыть себе укрытие и лечь отдыхать, пообещав разбудить, когда надо. Но совершили отход с позиций, ничего им не сказав, и в итоге Голоднова разбудили уже российские военные. Так он и попал в плен. Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа разгромили позиции украинских боевиков на Купянском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика