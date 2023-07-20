Армия Армия Армия

«Назад я в этот ад не хочу»: пленный украинец заявил, что больше не желает биться против ВС РФ

10:33 20.07.2023
Евгений Голоднов рассказал историю своего пленения. Все произошло по безалаберности украинских командиров, которые отправили его спать, и не разбудили, когда случился отход с позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный украинец Евгений Голоднов заявил, что больше не желает участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России. Видео беседы предоставило МО РФ. 

«Хотел бы побыстрее попасть быстрее домой, и не попасть на войну. Назад я в этот ад не хочу», - отметил Голоднов. 

Кроме этого, Евгений рассказал историю своего пленения. Все произошло по безалаберности украинских командиров. Они сказали ему с товарищем вырыть себе укрытие и лечь отдыхать, пообещав разбудить, когда надо. Но совершили отход с позиций, ничего им не сказав, и в итоге Голоднова разбудили уже российские военные. Так он и попал в плен. 

Ранее сообщалось, что танкисты Западного военного округа разгромили позиции украинских боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:33 Армия
Видео
«Назад я в этот ад не хочу»: пленный украинец заявил, что больше не желает биться против ВС РФ
08:24 В стране и мире
Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы
07:58 В стране и мире
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
06:27 В стране и мире
Девочка погибла в результате удара украинского беспилотника в Крыму
04:20 В стране и мире
Видео
Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его
Популярное
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.