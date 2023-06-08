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Замминистра обороны Иванов проинспектировал ход строительства суворовского училища в Иркутске

Елизавета Егорова
08:05 08.06.2023
Суворовское военное училище примет новых воспитанников уже первого сентября 2023 года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ход строительства нового суворовского военного училища в Иркутске проинспектировали заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Они осмотрели новый спальный корпус, спортзалы и классы дополнительного образования, а также посетили площадку строительства военного госпиталя.

Изначально на этом месте была военная гимназия, потом легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище. Теперь после реставрации и реконструкции там будет суворовское училище Минобороны.

Новое училище в Иркутске, построенное по поручению президента России Владимира Путина специалистами Минобороны, откроет дверь для своих воспитанников уже первого сентября 2023 года.

Училище имеет круглогодичный формат обучения и проживания курсантов на полном государственном обеспечении. Суворовцам выдают личные ноутбуки, канцелярию, учебники и одежду.

Минобороны предъявляет высокие требования к обучению в училище. Суворовцы будут осваивать классическую методику средней школы с углубленным изучением предметов. В дополнительное образование войдут историко-культурные и военно-патриотические программы, усиленные спортивные тренировки и уроки по техническим дисциплинам.

В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил завершить строительство СВУ к 2023 году. Премьер лично побывал на стройплощадке и осмотрел здания будущего училища.

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