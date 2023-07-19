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Пленный украинец заявил, что больше не пойдет воевать

09:13 19.07.2023
Пленный украинец рассказал, что у него нет и не было здоровья идти воевать, но иначе его добрали бы принудительно.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пленный Виктор-Евген заявил, что у него не было здоровья идти воевать по повестке, но его все равно добрали бы. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Я не пойду больше воевать. Говорю так, как есть. Я не пойду. У меня нет здоровья. У меня до этого здоровья не было, чтобы идти. Просто меня добрали бы», - рассказал пленный.

Он добавил, что срочную службу не служил, был мобилизован по повестке.

«Попал в плен к российским военнослужащим. Кормили, относились хорошо», - сказал Виктор-Евген.

Ранее пленный украинец рассказал, что в 95-й бригаде ВСУ служат больные и хромые. Среди тех, кого отправила воевать Украина, был даже человек с несросшимся переломом ключицы.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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