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Пленный украинец рассказал, что в 95-й бригаде ВСУ служат больные и хромые

13:28 17.07.2023
Среди тех, кого отправила воевать Украина, был даже человек с несросшимся переломом ключицы, добавил Станислав Повышенко.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) служит много людей, которые не могут качественно выполнять боевые задачи по состоянию здоровья, рассказал украинский пленный Станислав Повышенко. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Никакой нормальной медкомиссии толком и не было. Забирали всех, тот больной, тот хромой. У одного ключица не срослась. И такие люди попадают в 95-ю бригаду», - сказал он.

Украинец проходил подготовку в Великобритании, которая длилась 35 дней, ее уровень он оценил низко. Обучали стрельбе из стрелкового оружия, но в основном холостыми патронами. При этом на занятиях упор делался на психологическую подготовку, украинцам внушали ненависть к русским.

Станислав указал на большие людские потери в его роте, а также других подразделениях. По его словам, они составляли до 50%. При этом оружие военнослужащим выдавали устаревшее, с которым не возможно противостоять русским бойцам. Также пленный призвал соотечественников избегать мобилизации, чтобы сохранить жизнь.

Другой пленный заявил, что ему не пригодилось обучение в Британии. Подготовка за рубежом длилась всего один месяц, а за это время ничему толком нельзя научиться, констатировал он.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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