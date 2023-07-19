Отселение нескольких сел, прилегающих к зоне пожара в Крыму, проводится на сутки

Советник главы Крыма добавил, что железнодорожное сообщение работает в обычном режиме.

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Отселение жителей четырех сел, которые прилегают к зоне, где случился пожар в Кировском районе Крыма, проводится ориентировочно на сутки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», - написал в своем Telegram-канале советник главы полуострова.

Олег Крючков отметил, что организован объезд участка трассы «Таврида». Кроме того, он добавил, что железнодорожное сообщение работает в обычном режиме. Крымский мост работает в привычном режиме реверса, без изменений, отметил советник главы полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за пожара в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». На месте происшествия развернут оперативный штаб.