ABC: завод Ford в США эвакуировали и закрыли из-за вооруженного человека на объекте

Якобы вооруженный человек на заводе Ford в США забаррикадировался в уборной. Власти оценивают угрозу как реальную.

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В американском штате Миссури эвакуировали, а затем закрыли завод Ford из-за того, что на объекте якобы находился человек с винтовкой и взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

«Сборочный завод Ford был эвакуирован и закрыт после того, как полиция получила сообщение о возможной угрозе», - следует из сообщения телеканала.

Отмечается, что мужчина, якобы вооруженный взрывчаткой, винтовкой и пистолетом, закрылся в уборной. Полицейским он представился вымышленным именем, однако смог правильно назвать имя начальника предприятия. Поддельным оказался и номер телефона, с которого поступил звонок о возможной угрозе.

Согласно данным правоохранительных органов, завод будет оставаться закрытым до завершения обысков. О пострадавших не сообщается, признаки стрельбы отсутствуют, добавили в издании.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США. Жертвами стали 73-летняя женщина и 76-летний мужчина.