В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ABC: завод Ford в США эвакуировали и закрыли из-за вооруженного человека на объекте

Вероника Волосунова
06:43 19.07.2023
Якобы вооруженный человек на заводе Ford в США забаррикадировался в уборной. Власти оценивают угрозу как реальную.
ABC: завод Ford в США эвакуировали и закрыли из-за вооруженного человека на объекте
© Фото: Rober Solsona Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В американском штате Миссури эвакуировали, а затем закрыли завод Ford из-за того, что на объекте якобы находился человек с винтовкой и взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

«Сборочный завод Ford был эвакуирован и закрыт после того, как полиция получила сообщение о возможной угрозе», - следует из сообщения телеканала.

Отмечается, что мужчина, якобы вооруженный взрывчаткой, винтовкой и пистолетом, закрылся в уборной. Полицейским он представился вымышленным именем, однако смог правильно назвать имя начальника предприятия. Поддельным оказался и номер телефона, с которого поступил звонок о возможной угрозе.

Согласно данным правоохранительных органов, завод будет оставаться закрытым до завершения обысков. О пострадавших не сообщается, признаки стрельбы отсутствуют, добавили в издании.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США. Жертвами стали 73-летняя женщина и 76-летний мужчина.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:01 В стране и мире
Взрывы прогремели в Киеве и области
00:24 В стране и мире
В полиции раскрыли детали операции по спасению похищенной в Шахтах шестилетней девочки
21:37 В стране и мире
Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост
17:47 В стране и мире
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в Туапсе
15:21 Армия
Видео
В МО РФ заявили, что лаборатории ВМС США ищут заболевания, имеющие военные значения
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.