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В России около ста тысяч лифтов требуют замены

Дмитрий Антипов
10:04 01.07.2023
Замена каждого подъемника обойдется примерно в три миллиона рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Случаи, когда лифты в жилых домах падают, происходят регулярно по всей России. Есть погибшие и пострадавшие. Ответственность за обслуживание подъемников несут коммунальщики. Однако большинство лифтов требуют не ремонта, а полноценной замены.

«Ситуация достаточно сложная. Можно говорить о 100 тысячах лифтах, которые выработали свой срок и по плану надо менять. В один момент это сделать нельзя. Прикладываются усилия, чтобы быстро произвести это. Конечно, нужна помощь государства», - говорит первый вице-президент национального лифтового союза Алексей Захаров.

За обслуживание лифта и безопасность в нем отвечает управляющая компания либо ТСЖ. И, как правило, следят за состоянием подъемника не лучшим образом. Но с 1 марта отслеживание безопасности в лифтах в юрисдикции Ростехнадзора. В перспективе надзор со стороны государства должен остановить «лифтопад». Но все упирается в финансы.

«Без государственной поддержки собственники сами не справятся. Когда у нас был кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, было принято разовое решение, были выделены маленькие деньги из федерального бюджета ,которые позволили ускорить замену лифтов, но эти деньги выделялись один год всего. И сейчас Минстрой регулярно обращается в правительство», - говорит заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Заменять лифты уже давно пора. Из 530 тысяч подъемников в жилых домах, которые зарегистрированы в стране, 93 тысячи уже давно выработали срок службы. Замена каждого из них обойдется примерно в три миллиона рублей. Софинансировать их замену до 2025 года - таковы планы правительства.

Заводы производители уже смогли выйти на самостоятельное производство. Импортируется лишь электроника. Наладить ее бесперебойную поставку смогли. Российские предприятия регулярно отгружают десятки тысяч новых подъемников.

Несмотря на то, что ситуация в отрасли сейчас сложная, сдвиги есть. Над проблемой работают в Госдуме, Совете Федерации, Ростехнадзоре и на предприятиях. Согласно плану за два года ситуация должна стать значительно лучше.

Напомним, ранее лифт с людьми рухнул вниз в 14-этажном доме в подмосковном Воскресенске. Пострадали два человека, находившиеся внутри кабины в момент инцидента.

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