Опубликованы кадры с места падения лифта с людьми в Воскресенске
Пострадавших при падении лифта отвезли в больницу.
© Фото: Прокуратура Московской области, Telegram
Лифт с людьми рухнул вниз в 14-этажном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 14-этажном жилом доме в результате падения лифта пострадали два человека, находившиеся внутри кабины в момент инцидента», - пишет прокуратура.
Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.