В стране и мире Опубликованы кадры с места падения лифта с людьми в Воскресенске Анастасия Бобылева Пострадавших при падении лифта отвезли в больницу. © Фото: Прокуратура Московской области, Telegram Читайте нас на: Лифт с людьми рухнул вниз в 14-этажном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. «Сегодня в 14-этажном жилом доме в результате падения лифта пострадали два человека, находившиеся внутри кабины в момент инцидента», - пишет прокуратура. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. © Прокуратура Московской области, Telegram Уточняется, что лифтовое оборудование было установлено в 2007 году. Причина произошедшего неизвестна. © Прокуратура Московской области, Telegram Ранее в Москве лифт насмерть раздавил человека. Мужчина вручную открыл двери лифта на первом этаже и залез в шахту, а лифт начал движение. Экспертное мнение и аналитика