Серия взрывов прогремела в Одессе, Запорожье и Днепропетровской области
Три региона Украины ночь на 19 июля встретили сигналами воздушной тревоги и взрывами.
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Серия сильных взрывов прогремела в трех украинских регионов в ночь с 18 на 19 июля. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил ТАСС.
Мощные взрывы были слышны в Одессе в 01:05 и 01:07 19 июля. По данным онлайн-сервисов по отслеживанию воздушной тревоги на территории Украины, сейчас в Одессе снова ревут сирены оповещения об угрозе взрывов.
Кроме того, ночные взрывы зафиксировали в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее сообщалось, что накануне ночные взрывы были зафиксированы в Николаеве и Одессе.