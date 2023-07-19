Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отразил условное нападение противника с воздуха

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Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота провел в Средиземном море тренировку по отражению воздушного нападения условного противника.

По легенде учения экипажу угрожала авиация противника. Ситуацию смоделировали с помощью компьютерного моделирования. В тренировке участвовали расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей. Экипаж вертолета Ка-27 имитировал воздушное нападение на дальней дистанции.

Во время тренировки акцент был сделан на оперативность и слаженность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», артиллерийской установки А-192 и боевого информационного центра.

«Оценивалось качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различными видами оружия на средних и ближних дистанциях», - уточнили в Минобороны.

По итогам тренировки командование отметило высокую слаженность действий экипажа корабля, что предопределило успешное выполнение всех упражнений.

Напомним, что головной фрегат Северного флота покинул базу в Североморске 4 января, за время дальнего похода экипаж участвовал в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а кроме того, фрегат совершил деловые заходы в ЮАР, Иран и Саудовскую Аравию. В Эгейском море в июне экипаж фрегата учавствовал в спасении терпящего бедствие судна.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.