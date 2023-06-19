Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» спас попавших в беду людей в Эгейском море

Также в спасении пассажиров терпящего бедствие судна под германским и греческим флагами принимало участие судно «Пижма».

© Фото: Минобороны России

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судно «Пижма» спасли пассажиров терпящего бедствие судна под германским и греческим флагами. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», - говорится в сообщении.

Уточняется, что «Горшков» шел в порт Тартус. Находясь в южной части Эгейского моря, фрегат принял сигнал бедствия. Он исходил от судна яхтенного типа «Авалон», которое следовало под флагами Германии и Греции.

Российские корабли тут же изменили курс и начали переход в район бедствия. Сообщается, что спасательная операция прошла успешно. Терпящее бедствие судно потеряло ход. Людей с него эвакуировали на «Пижму» и оказали медицинскую помощь.

Спасенные были доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт греческих катеров береговой охраны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.