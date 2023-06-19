Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» спас попавших в беду людей в Эгейском море
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судно «Пижма» спасли пассажиров терпящего бедствие судна под германским и греческим флагами. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», - говорится в сообщении.
Уточняется, что «Горшков» шел в порт Тартус. Находясь в южной части Эгейского моря, фрегат принял сигнал бедствия. Он исходил от судна яхтенного типа «Авалон», которое следовало под флагами Германии и Греции.
Российские корабли тут же изменили курс и начали переход в район бедствия. Сообщается, что спасательная операция прошла успешно. Терпящее бедствие судно потеряло ход. Людей с него эвакуировали на «Пижму» и оказали медицинскую помощь.
Спасенные были доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт греческих катеров береговой охраны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.