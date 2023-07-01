Очевидцы показали огромное черное облако после взрыва на химзаводе в Китае

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

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Мощный взрыв произошел сегодня на одном из химических предприятий в провинции Цзянси на востоке Китайской Народной Республики, возможно, есть погибшие, передает Центральное телевидение Китая.

В настоящее время информация о погибших и пострадавших не уточняется.

Как утверждается, взрыв на заводе прогремел в полдень по пекинскому времени. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Следствие уже ведется, устанавливаются причины произошедшего.

Накануне в Татарстане ЧП произошло на нефтегазодобывающем предприятии. Взрыв прогремел в момент, когда рабочие занимались исследованием нефтяного резервуара. Оба сотрудника предприятия погибли.