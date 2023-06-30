В стране и мире Два человека погибли в Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром Анна Назайкина Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. © Фото: su_skr16, Telegram Читайте нас на: В селе Старое Маврино в Татарстане пожар произошел на территории нефтегазодобывающего управления, двое рабочих погибли, сообщили в СУ СК по региону. Как уточняется, трагедия произошла, когда работники предприятия исследовали нефтяной резервуар, чтобы впоследствии его снова заполнить. По информации экстренных служб, к настоящему моменту пожар в резервуаре полностью потушен. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия. В минувшее воскресенье, 25 июня, возгорание произошло на нефтебазе в Воронеже. Тогда разгерметизировался резервуар с авиационном топливом. Экспертное мнение и аналитика