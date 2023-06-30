Два человека погибли в Татарстане во время работ с нефтяным резервуаром
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
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В селе Старое Маврино в Татарстане пожар произошел на территории нефтегазодобывающего управления, двое рабочих погибли, сообщили в СУ СК по региону.
Как уточняется, трагедия произошла, когда работники предприятия исследовали нефтяной резервуар, чтобы впоследствии его снова заполнить.
По информации экстренных служб, к настоящему моменту пожар в резервуаре полностью потушен.
По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия.
В минувшее воскресенье, 25 июня, возгорание произошло на нефтебазе в Воронеже. Тогда разгерметизировался резервуар с авиационном топливом.