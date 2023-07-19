Тульские десантники на Т-90М «Прорыв» разгромили укрепления противника на Соледаро-Артемовском направлении

На кадрах из зоны СВО экипаж танка уничтожает вражеские опорные пункты и украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Тульские десантники-танкисты сдерживают врага на Соледаро-Артемовском направлении, не позволяя противнику сконцентрировать большие силы для атаки. Минобороны России поделилось кадрами боевой работы экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО.

На кадрах один из танков Т-90М «Прорыв» точными выстрелами уничтожает опорные пункты противника и живую силу. Экипажу нужно подойти на максимально близкое расстояние, чтобы произвести выстрел прямой наводкой.

«Противник сейчас в основном скапливает силы мелкими группами, приходится выходить на прямую наводку, чтобы не дать собрать большие силы. Они заходят малыми группами и прячутся в так называемые лисьи норы, блиндажи», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Томск».

Этот экипаж танка не раз попадал под плотный огонь противника, но всегда выходил победителем в танковых дуэлях. Как рассказал командир с позывным «Томск», он лично уничтожило пять танков и четыре бронемашины.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергея Шойгу проверил организацию подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.