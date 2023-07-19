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Пациент с сибирской язвой рассказал, почему сбежал из больницы в Кызыле

Ирина Елагина
03:36 19.07.2023
Врачи призывают сбежавших пациентов вернуться в стационар для лечения.
Пациент с сибирской язвой рассказал, почему сбежал из больницы в Кызыле
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Четверо из пяти пациентов, госпитализированных с сибирской язвой в Кызыле, без разрешения врачей покинули стационар и вернулись домой. С одним из заразившихся пообщался телеканал «360».

Мужчина, который сейчас находится у себя дома, рассказал, что заболел после употребления в пищу зараженной сибирской язвой конины.

«Мама купила мясо лошади у знакомых, которые разводят скот, и оно оказалось зараженным сибирской язвой. После того, как я поел это мясо, по телу началась сильная сыпь», - рассказал журналистам мужчина, самовольно покинувший больницу.

Заболевший объяснил, что ушел из больницы, чтобы продолжить лечение дома. По его словам, самочувствие у него нормальное, к мужчине уже приезжали с осмотром врачи.

Ранее авторитетный вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия сибирской язвы невозможна, так как эта болезнь не передается от человека к человеку.

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