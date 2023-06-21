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В Париже из-за взрыва здание разрушилось до основания

Вероника Волосунова
18:58 21.06.2023
По предварительным данным, в Париже из-за взрыва газа разрушилось здание, четыре пострадавших находятся в критическом состоянии.
© Видео: @Natio_1976, @eneveu, @Namat_12 Twitter © Фото: @Namat_12, Twitter
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В результате взрыва газа в пятом округе Парижа дом разрушился до основания. Соответствующие кадры опубликовали пользователи Twitter.

Пользователи @Natio_1976, @eneveu запечатлели, как в месте взрыва поднялся огромный черный столб дыма, здание охвачено огнем, на месте работают экстренные службы.

На кадрах @Namat_12 видно, что здание разрушилось почти до основания. Огонь полыхает на первом этаже. На дороге обломки кирпича и дерева. Более того, пламя перекинулось на дом напротив.

Местные телеканалы сообщают, что четыре человека находятся в критическом состоянии.

Ранее в Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за крупного пожара в парке развлечений. Это не первый пожар в немецком парке. Предыдущий произошел в 2018 году.

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