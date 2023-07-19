Путин поручил выяснить причины пожара на полигоне в Крыму

Российский президент также призвал сделать все для помощи людям и обеспечить их безопасность.

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Президент РФ Владимир Путин поручил выяснить причину пожара на полигоне в Крыму. Он также заявил, что нужно сделать все необходимое, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасность.

«С причинами пожара надо будет еще разобраться, а что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что нужно быть аккуратными.

Ранее российскому лидеру сообщили о возгорании на полигоне в Крыму. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава полуострова Сергей Аксенов достаточно оперативно отреагировал на происшествие.