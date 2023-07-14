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Тело пропавшего без вести 15-летнего подростка нашли в Туапсинском районе

Анна Назайкина
17:39 14.07.2023
Таким образом, число погибших возросло до пяти.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Тело пропавшего без вести 15-летнего подростка найдено в Туапсинском районе, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

«На берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка», - говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших при подтоплениях на Кубани возросло до пяти. Накануне сообщалось, что были найдены тела девушки и трех мужчин, личность одного из них пока установить не удалось.

В ведомстве отметили, что продолжаются поиски еще одной пропавшей - 23-летней девушки.

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