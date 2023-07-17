Миссия РФ в ООН назвала окончательным решение о приостановке черноморской инициативы
На данный момент российская сторона не планирует каких-либо переговоров по данной теме.
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Решение о приостановке действия черноморской инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов является окончательным, дальнейших переговоров по данному вопросу не планируется. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Да, окончательное», - сказал Полянский журналистам, отвечая на вопрос о решении приостановить действие договоренности.
Представитель российской миссии уточнил, что ему неизвестно о планах проведения дальнейших переговоров.
Ранее в МИД РФ сообщили, что зерновая сделка будет приостановлена с 18 июля. В дипведомстве подчеркнули, что Запад не выполнил ни одной из задач, поставленных российской стороной. Действия ООН в МИД назвали «откровенным саботажем».