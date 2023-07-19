Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на инцидент.
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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, все докладывается президенту», - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о пожаре на полигоне в Крыму.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на инцидент очень оперативно отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно словам Пескова, ситуация уточняется, принимаются меры.
Ранее в результате пожара в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из четырех сел, прилегающих к территории, где произошел пожар, будут временно эвакуированы жители.