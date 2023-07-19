В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Игнат Далакян
13:35 19.07.2023
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на инцидент.
Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, все докладывается президенту», - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о пожаре на полигоне в Крыму.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на инцидент очень оперативно отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно словам Пескова, ситуация уточняется, принимаются меры.

Ранее в результате пожара в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из четырех сел, прилегающих к территории, где произошел пожар, будут временно эвакуированы жители.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 Армия
МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области
12:38 В стране и мире
Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
11:38 В стране и мире
В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся
06:01 В стране и мире
Взрывы прогремели в Киеве и области
00:24 В стране и мире
В полиции раскрыли детали операции по спасению похищенной в Шахтах шестилетней девочки
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.