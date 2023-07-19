В стране и мире Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму Игнат Далакян Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на инцидент. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Разумеется, все докладывается президенту», - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о пожаре на полигоне в Крыму. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что на инцидент очень оперативно отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно словам Пескова, ситуация уточняется, принимаются меры. Ранее в результате пожара в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из четырех сел, прилегающих к территории, где произошел пожар, будут временно эвакуированы жители. Экспертное мнение и аналитика