В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский ветеран назвал потери среди украинских боевиков ужасающими

Елизавета Егорова
18:05 19.07.2023
По словам американского ветерана Крамера, западные страны будут оказывать Киеву все меньше поддержки, и украинской стороне будет тяжело когда-нибудь «встать на ноги».
Американский ветеран назвал потери среди украинских боевиков ужасающими
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Американский ветеран Эрик Крамер, обучающий боевиков в Киеве, назвал потери ВСУ в зоне спецоперации ужасающими. По его словам, на данный момент Киев теряет в три раза больше бойцов, чем несколькими месяцами ранее.

«Жертв много... Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад", - рассказал Крамер изданию Newsweek.

Ветеран добавил, что поддержки Украины со стороны Западных стран будет становиться все меньше, и вряд ли ВСУ смогут когда-нибудь «встать на ноги».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал нашему телеканалу, что Киеву не хватает времени на подготовку бойцов. По его словам, украинская сторона несет огромные потери и испытывает нехватку командиров подразделений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:19 Армия
Видео
Бойцы 6-й роты: от горячих стволов можно было прикурить во время боев за Работино
17:23 В стране и мире
Минтранс Крыма сообщил, что работа Керченской переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00
16:10 В стране и мире
Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
14:13 Армия
Видео
МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области
15:40 В стране и мире
Видео
Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва школьных учителей
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.