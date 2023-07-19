Американский ветеран назвал потери среди украинских боевиков ужасающими

По словам американского ветерана Крамера, западные страны будут оказывать Киеву все меньше поддержки, и украинской стороне будет тяжело когда-нибудь «встать на ноги».

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Американский ветеран Эрик Крамер, обучающий боевиков в Киеве, назвал потери ВСУ в зоне спецоперации ужасающими. По его словам, на данный момент Киев теряет в три раза больше бойцов, чем несколькими месяцами ранее.

«Жертв много... Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад", - рассказал Крамер изданию Newsweek.

Ветеран добавил, что поддержки Украины со стороны Западных стран будет становиться все меньше, и вряд ли ВСУ смогут когда-нибудь «встать на ноги».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал нашему телеканалу, что Киеву не хватает времени на подготовку бойцов. По его словам, украинская сторона несет огромные потери и испытывает нехватку командиров подразделений.