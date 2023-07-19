Путин заявил, что правящие элиты в США и Европе злоупотребили своим положением

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Российский президент Владимир Путин заявил, что правящие элиты в Европе и США злоупотребили своим положением. По его мнению, их политика ошибочна, и очень важную задачу выполняют люди, которые пытаются показать это своим соотечественникам.

Также российский лидер отметил, что боевые действия на Донбассе начались еще в 2014-2015 году, а вовсе не в феврале 2022 года. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

«Вы знаете, что боевые действия на Донбассе начались не в феврале 2022 года, а гораздо раньше - в 2014-2015 годах. Война уже началась. Те люди, которые понимают это - в европейских странах и в Соединенных Штатах, не хотят такого развития событий», - подчеркнул Путин.

Помимо этого, в ходе встречи Путин рассказал, что в честь участников СВО будут названы улицы и школы. Об этом он заявил в ходе диалога с победителем конкурса «Лидеры России» Ильей Штокманом, который принял участие в спецоперации в качестве добровольца.