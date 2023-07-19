Президент Бразилии Силва заявил, что страны начали уставать от украинского конфликта
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны начали уставать от конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе саммита лидеров Евросоюза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, отметив важность усилий всех государств по разрешению этого конфликта.
«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать», - цитирует Лулу да Силву Bloomberg.
На саммите Силва выступил против резких высказываний в отношении России. Он прокомментировал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров Латинской Америки осудить действия РФ.
«Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах заставляет молодых людей быть более резкими, действовать слишком поспешно», - объяснил президент Бразилии.
Он также заявил, что нужно создать группу стран, которые смогут помочь в достижении мира, когда наступит подходящий момент.
Ранее Лула да Силва обсудил достижение мира на Украине с китайским лидером Си Цзиньпином. Также президенты поговорили об участии в саммите БРИКС, который состоится в августе, и о стратегическом партнерстве двух стран.