Президент Бразилии Силва заявил, что страны начали уставать от украинского конфликта

Президент Бразилии Лула да Силва отметил важность усилий всех государств по разрешению конфликта на Украине.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны начали уставать от конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе саммита лидеров Евросоюза и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, отметив важность усилий всех государств по разрешению этого конфликта.

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать», - цитирует Лулу да Силву Bloomberg.

На саммите Силва выступил против резких высказываний в отношении России. Он прокомментировал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров Латинской Америки осудить действия РФ.

«Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах заставляет молодых людей быть более резкими, действовать слишком поспешно», - объяснил президент Бразилии.

Он также заявил, что нужно создать группу стран, которые смогут помочь в достижении мира, когда наступит подходящий момент.

Ранее Лула да Силва обсудил достижение мира на Украине с китайским лидером Си Цзиньпином. Также президенты поговорили об участии в саммите БРИКС, который состоится в августе, и о стратегическом партнерстве двух стран.