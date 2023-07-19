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Захарова ответила главе MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать со службой

Анастасия Бобылева
15:44 19.07.2023
Ранее Мур заявил, что у РФ мало шансов на Украине, и призвал россиян присоединиться к MI-6.
Захарова ответила главе MI-6 Ричарду Муру, призвавшему россиян сотрудничать со службой
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе Секретной разведывательной службе МИД Великобритании (MI-6) Ричарду Муру, который ранее обратился к россиянам с предложением сотрудничать с разведслужбой и положить конец «кровопролитию».

Как подчеркнула Захарова, Мур призвал российских граждан «поступить так же, как поступили другие за последние 18 месяцев, и присоединиться к нам» и заверил, что их секреты будут в безопасности. К тому же он заявил, что у РФ невысокие шансы «восстановить свои позиции на Украине».

«Если бы у России было "мало шансов" восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается "открытых дверей и сохранения секретов", то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей», - прокомментировала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, разведслужба уничтожает в первую очередь тех, кто доверился ей.

Ранее посольство России в Лондоне распространило заявление к пятой годовщине дела Скрипалей. В ведомстве отметили, что за пять лет с момента происшествия Соединенное Королевство не ответило ни на один из поставленных вопросов об истинных обстоятельствах дела, к тому же британские правоохранительные органы отказались от сотрудничества с Москвой по этому делу.

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