Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва школьных учителей

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Президент России поддержал предложение сформировать в стране единый кадровый резерв в системе образования. Он позволит участникам назначаться на должности в любых регионах РФ. Российский лидер назвал данное предложение «инструментом для карьерного продвижения».

«Это хорошая идея. Раньше все у нас через партийные органы было, все резервы двигались - в советское время. Сейчас нам нужно создавать эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова», - заявил Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

Ранее Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в образовательной сфере другими государствами. Российский лидер также напомнил о правах каждого уникального народа на всех континентах мира на сохранение своей самобытности, преемственность поколений и следование традиционным духовно-нравственным ценностям.