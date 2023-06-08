Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов другими странами в сфере образования

По словам российского лидера Владимира Путина, другие страны не должны навязывать свои шаблоны в образовательной сфере.

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Президент России Владимир Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в образовательной сфере другими государствами.

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», - сказал Путин в ходе своего приветствия международному форуму министров образования «Формируя будущее».

Российский лидер также напомнил о правах каждого уникального народа на всех континентах мира на сохранение своей самобытности, преемственность поколений и следование традиционным духовно-нравственным ценностям. По словам президента, Россия готова делиться достижениями отечественной педагогики и выступает за живой и честный обмен идеями и оригинальными подходами между государствами.

Ранее Путин назвал основой суверенитета РФ самодостаточность во всех ключевых областях, в том числе в сферах образования и культуры, которая тесно связана с традициями российского народа и его историей.