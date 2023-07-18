Серия взрывов прогремела в Николаеве и Одессе

По данным украинских СМИ, в двух городах на юге страны произошло три серии ночных взрывов.

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По информации украинского издания «Зеркало недели», по меньшей мере три серии взрывов произошли ночью 18 июля в Николаеве и Одессе. Об этом сообщило ТАСС.

Серии взрывов были слышны с интервалом 15-20 минут. О последствиях этих происшествий сведений не поступало.

Онлайн-сервис, отслеживающий в режиме реального времени сигналы воздушной тревоги на Украине, сообщает, что в Николаеве сирены воздушной тревоги включены с 01:22, в Одессе 2:31 18 июля.

Напомним, что накануне взрывы были слышны в подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне.



