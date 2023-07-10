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ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ

Анна Назайкина
15:12 10.07.2023
Председатель банка Петр Фрадков выразил уверенность в том, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале.
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, Администрацией Сысертского городского округа и застройщиком «РСИ-ГРУПП», направленное на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промышленных предприятий Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 млрд рублей.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что банк продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России.

«В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале», - сказал он.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подчеркнул, что власти готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи - важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы.

«Мы рады, что пилотный проект строительства жилья для промпредприятий в нашем регионе реализуется именно в нашем муниципалитете. Мы стремимся сделать Сысертский городской округ комфортным местом для работы, эффективно вписать его в Екатеринбургскую агломерацию. На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия - УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ “Титановая долина”», - добавил Нисковских.

Генеральный директор АО «Уральский приборостроительный завод» Юрий Валутов заявил, что данное соглашение «открывает для Уральского приборостроительного завода дополнительные возможности обеспечения жильем работников предприятия на льготных условиях».

Он также выразил уверенность в том, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечет дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей.

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