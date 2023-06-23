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Минюст РФ внес в список иноагентов семь лиц и две организации

Марина Крижановская
23:34 23.06.2023
Среди организаций в списке иноагентов значатся объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.
Минюст РФ внес в список иноагентов семь лиц и две организации
© Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости
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В реестр иноагентов внесены семь лиц и два объединения. Минюст России сообщил, что иноагентами признаны следующие: доцент МГУ Михаил Лобанов*, предприниматель и экс-совладелец «Юкос» Леонид Невзлин*, оппозиционный политик Виталий Боварь*, ученый Илья Колмановский* и депутат Мосгордумы Евгений Ступин*, а также Роберт Латыпов* и Александр Белик*. Вместе с ними в реестр иноагентов включены объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

Отмечено, что Колмановский*, Белик*, Боварь*, а также Латыпов* и Невзлин* не проживают в России. Уточняется, что доцент Лобанов* участвовал в создании информматериалов иноагентов для неограниченного круга лиц и высказывался против спецоперации. Вместе с тем он распространял недостоверную информацию о политике российских органов власти и их решениях.

Предприниматель Невзлин* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и выступал против СВО. Также Невзлин* распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ и выступал в поддержку украинских вооруженных сил.

Остальные лица также распространяли материалы иноагентов, ложную информацию о российских органах власти и спецоперации. Но вместе с тем они отождествляли Россию с террористической организацией, занимались финансированием поддерживающих ВСУ организаций, пропагандировали ЛГБТ-отношения, негативно высказывались о россиянах и получали финансирование из заграницы.

Сообщается, что «Движение сознательных отказчиков»* распространяло недостоверную информацию о решениях властей, распространяло материалы иноагентов, выступало против спецоперации, в то время как комьюнити-центр «Действие»* пропагандировал нетрадиционные отношения, распространял материалы иноагентов и фейки о решениях органов власти РФ.

Ранее в Минюсте РФ сообщили о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. В самом «Ельцин-центре» заявили, что спокойно относятся к проведению проверки и добавили, что отсутствуют основания для объявления его иностранным агентом.
 

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

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