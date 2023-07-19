МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области

Продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.

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Минобороны России сообщило об успешных наступательных действиях «Западной» группировки войск на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», - заметил Конашенков.

Уточняется, что продвижение наших подразделений составило до двух километров по фронту и более километра в глубину.

Кроме этого, в районе Песчаного в Харьковской области был уничтожен украинский склад боеприпасов, принадлежавший 103-й бригаде территориальной обороны.

Всего же на Купянском направлении за сутки неприятель потерял до 70 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab и «Гвоздика» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Еще Игорь Конашенков рассказал про групповой удар по объектам в Одесской и Кировоградской областях. На этот раз целью стали объекты военной промышленности врага, топливная инфраструктура и склады боеприпасов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.