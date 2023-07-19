В УЕФА заявили об оценке ситуации с участием крымских клубов во Второй лиге

Две крымские команды - «Рубин» (Ялта) и «Севастополь»дебютировали в дивизионе «Б» Второй лиги 16 июля.

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В УЕФА пока не определись, как реагировать на участие крымских клубов во Второй лиге. В пресс-службе ассоциации прокомментировали дебют двух крымских команд - «Рубина» (Ялта) и «Севастополя» в дивизионе «Б» Второй лиги.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию», - приводит ТАСС комментарий УЕФА по этому вопросу.

В УЕФА отметили, что при анализе ситуации они будут опираться на решения 2014 года о запрете командам из Крыма выступать в турнирах под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны».

«Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», - подчеркнули в УЕФА.

Ранее сообщалось о решающей победе «Зенита» над ЦСКА - петербургский клуб четвертый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.