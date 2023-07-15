«Зенит» в восьмой раз забрал Суперкубок России

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 5:4 и в четвертый раз подряд завоевал Суперкубок России.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил в серии пенальти московский ЦСКА со счетом 5:4, за 90 минут основного времени командам не удалось забить ни одного гола. Встреча проходила в Казани на «Ак Барс Арене» и принесла «Зениту» четвертый Суперкубок России по футболу подряд.

Для «Зенита» это рекордная восьмая победа в Суперкубке. До сегодняшнего дня у ЦСКА и «Зенита» было равное количество трофеев – по 7.

Матч за Суперкубок России проводится с 2003 года, но впервые в этом году прошел в Казани. В городе также должен был быть проведен матч за Суперкубок УЕФА, но в январе сообщили о лишении Казани этого права.