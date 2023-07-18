В МО РФ заявили о продвижении российских войск на Купянском направлении

Успешные наступательные действия российских войск дали продвижение на расстояние до двух километров по фронта и до полутора километров в глубину.

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Минобороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе успешных наступательных действий на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину», - сказал он.

В тоже время, противник безуспешно пытается наступать на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Все атаки отбиваются нашими военными, украинская сторона несет потери как в живой силе, так и в военной технике.

Суточные потери противника на Купянском направлении составили до 65 человек, добавил представитель российского оборонного ведомства. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 400 своих бойцов. Также противник лишился нескольких единиц военной техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777, три польские САУ Krab.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.