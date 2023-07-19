Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве закончится мощный ливень

По данным метеоролога Поздняковой, непогода оставит Москву уже вечером 19 июля, ближайшие два-три дня дневная температура составит не более 20-22 градусов тепла.

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Мощный ливень с грозой, из-за которого 18 июля в Москве оказались затоплены некоторые улицы и даже станции метро, повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей, закончится 19 июля после обеда в 15-16 часов. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Мы рассчитываем, что сегодня где-то в районе 15-16 часов дождь в Москве закончится. Но на востоке и северо-востоке Подмосковья он еще продолжится, потому что именно так смещается зона осадков», - рассказала Позднякова.

Метеоролог добавила, что 19 июля погода в регионе будет все еще ветреной - порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Однако уже 20 июля скорость порывов ветра снизится до 12-14 метров в секунду, местами будет возможен кратковременный дождь.

«То есть можно сказать, что в принципе вот эта зона ненастной погоды покинет столичный регион уже сегодня к вечеру», - отметила метеоролог.

Дневная температура 18 июля составит около 18 градусов тепла, ближайшие два-три дня не превысит 20-22 градусов.

Напомним, 18 июля Москву накрыл сильный ливень с грозой. В некоторых районах машины, в прямом смысле, уходили под воду, а людям приходилось босиком перебегать бурлящие потоки. Из-за непогоды временно закрыли парки культуры и отдыха и столичный зоопарк, задержали или отменили почти 30 авиарейсов.