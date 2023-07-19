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Жительница Донецка показала разрушения дома после обстрела Куйбышевского района

Алексей Курильченко
10:20 19.07.2023
По словам женщины, жителей спасло наличие технического этажа, который принял на себя основной удар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница Куйбышевского района Донецка показала «Звезде» последствия обстрела города украинскими боевиками. По словам женщины, за последнее время националисты стали гораздо чаще обстреливать город.

«Вчера вечером я находилась в ванной - звук был не очень громкий, но был прилет, очевидно. Очень сильно перепугались, мчсники сказали, что если бы не технический этаж, то вас бы уже не было. Это очень часто последние дни,  возобновились обстрелы. Стреляли целый день», - рассказала женщина.

Напомним, что по данным оперативного штаба, в течение суток 18 июля территория ДНР 93 раза подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. Погибло, по меньшей мере, два человека, еще семеро получили ранения.

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