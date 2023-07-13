ФСБ задержала в Курской области россиян, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны

Задержанные диверсанты могли передавать украинским боевикам сведения для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, сообщает ФСБ РФ.

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Силовики задержали в Курской области россиян, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным спецслужбы, российские граждане могли передавать украинской стороне данные об объектах на территории региона для совершения терактов, а также ударов высокоточным оружием и дронами по районам погрузки военной техники и на маршруте ее следования. У россиян изъяли оборудование и средства связи, в которых присутствовали инструкции от украинской стороны.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России («Приготовление к диверсии»). Злоумышленники уже дают признательные показания.

Ранее СК РФ опубликовал новые кадры задержания мужчины, предположительно причастного к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, которого застрелили 9 июля в Краснодаре.