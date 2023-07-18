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Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Вероника Волосунова
09:37 18.07.2023
Украинские боевики выпустили 28 снарядов по Ясиноватой и Петровскому району Донецка с 6:45 до 7:55 по мск.
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Под обстрелом украинских боевиков оказались Донецк и Ясиноватая. За один час 10 минут по населенным пунктам было выпущено 28 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает Telegram-канал СЦКК ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - следует из сообщения представительства. 

С 7:15 до 7:40 по Ясиноватой было выпущено еще одиннадцать снарядов. Столько же снарядов украинские боевики выпустили в направлении Донецка в 6:55 и 7:55.

Ранее в результате обстрела в Донецке загорелась жилая пятиэтажка. Пострадали два человека. В тот день украинские боевики суммарно выпустили по Донецку 94 снаряда. 

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