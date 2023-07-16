Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие

По предварительным данным, в числе пострадавших есть дети.

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Многоквартирный жилой дом загорелся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает РИА Новости. Есть пострадавшие мирные жители, в том числе дети.

Одна из жительниц дома рассказала, что после начала пожара вылезла в окно. Глава Донецка Алексей Кулемзин подтвердил возгорание в микрорайоне Топаз после артиллерийского удара.

Пожар в пятиэтажном жилом доме начался около 18.48, сообщает МЧС ДНР. После попадания снаряда загорелась квартира на первом этаже площадью 46 квадратных метров.

Спасатели нашли на месте пострадавшую от обстрела женщину. Ее сотрудники МЧС вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К этому часу пожар потушен.

Украинские националисты ежедневно обстреливают Донецк из ствольной артиллерии и РСЗО.