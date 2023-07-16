В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие

Владимир Рубанов
20:50 16.07.2023
По предварительным данным, в числе пострадавших есть дети.
© Видео: kazache_group, VK © Фото: public221404158, VK
Читайте нас на:

Многоквартирный жилой дом загорелся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны украинских боевиков, сообщает РИА Новости. Есть пострадавшие мирные жители, в том числе дети.

Одна из жительниц дома рассказала, что после начала пожара вылезла в окно. Глава Донецка Алексей Кулемзин подтвердил возгорание в микрорайоне Топаз после артиллерийского удара.

Пожар в пятиэтажном жилом доме начался около 18.48, сообщает МЧС ДНР. После попадания снаряда загорелась квартира на первом этаже площадью 46 квадратных метров.

Спасатели нашли на месте пострадавшую от обстрела женщину. Ее сотрудники МЧС вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К этому часу пожар потушен.

Украинские националисты ежедневно обстреливают Донецк из ствольной артиллерии и РСЗО.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:50 В стране и мире
Видео
Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие
18:11 В стране и мире
В ДТП с четырьмя транспортными средствами в Пермском крае погибли пятеро
18:07 В стране и мире
В Иране развернули полицейские патрули для контроля за ношением хиджаба
17:35 В стране и мире
Российские «дочки» Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества
17:17 В стране и мире
Белый дом сообщил, что вопрос о членстве Украины в НАТО закрыт
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.