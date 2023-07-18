Армия спецоперация «Аллигаторы» уничтожили опорные пункты противника в зоне СВО Экипажи «Аллигаторов» ЗВО круглосуточно осуществляют огневую поддержку с воздуха наших подразделений в зоне проведения спецоперации. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипажи Ка-52 «Аллигатор» круглосуточно уничтожают опорные пункты и колонные техники противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Среди целей «Аллигатора» также бронетранспортеры, танки, кочующие на пикапах расчеты и диверсионные группы. «Когда дают координаты, мы обычно смотрим на земле, как, зачем, куда лететь, где прикрыться местностью, где не прикрыться. Это когда работаем в основном по опорным пунктам», - рассказал позывной Кот, штурман-оператор вертолета Ка-52. Работа ударных вертолетов проходит в смешанных группах. За прикрытие «Аллигаторов» отвечают разведывательные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. Особая ответственность за выполнение боевых задач лежит на штурманах машин. Из-за изменений на линии боевого соприкосновения, корректировки задач или попыток противника открыть ответный огонь, штурманам в считанные секунды приходится менять маршрут «Аллигатора» во время полета на скорости более 300 километров в час. «Очень тяжело нас увидеть, поймать и зацепить чем-то. Работаем, и нет для нас преград», - заключил штурман-оператор вертолета Ка-52. Ранее летчики «Аллигатора» показали момент уничтожения украинской БМП в лесополосе. Точным ударом управляемой ракеты вражеская бронемашина была уничтожена. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика