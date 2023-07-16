Летчики «Аллигатора» показали момент уничтожения украинской БМП в лесополосе

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Летчики Ка-52 «Аллигатор» показали момент уничтожения украинской БМП в лесополосе на Южно-Донецком направлении. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.

Вражескую бронемашину, которая занимала огневую позицию под прикрытием лесополосы, разгромили с вертолета точным ударом управляемой ракеты.

По последним данным российского военного ведомства, с начала специальной военной операции по защите Донбасса российские войска уничтожили 10 711 танков и других боевых бронированных машин неприятеля.

Ранее МО РФ показало видео, на котором показано, как наши летчики уничтожают танк и бронетранспортеры врага.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.