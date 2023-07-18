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Bild: в 2022 году Бербок ежедневно тратила на стилиста 8 925 евро

Марина Крижановская
06:09 18.07.2023
Глава немецкой дипломатии в минувшем году стала самой дорогой в кабинете министров, на нее из госбюджета тратили свыше 136 тысяч евро.
Bild: в 2022 году Бербок ежедневно тратила на стилиста 8 925 евро
© Фото: Kira Hofmann PHOTOTHEK Globallookpress
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В немецких СМИ появились сведения, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тратила на своего стилиста 8 925 евро в день (907 226,25 рублей согласно текущему курсу евро).

Издание Bild пишет, что услуги красоты 42-летнего министра из партии «зеленых» спонсировались немецкими налогоплательщиками.

«В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок была самой дорогой в кабинете. Она обходилась в 136 552,50 евро. Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8 925 евро за рабочий день, включая НДС», - опубликован соответствующий материал.

Также отмечено, что в период с 1 января по 20 июня 2023 года «расходы в размере 452 354,30 евро (брутто) были понесены поставщиками услуг по заказу федеральных министерств и должны быть оплачены». В эту сумму также входят «доплаты за проезд или материалы», но не учтены возможные командировочные расходы на поездки делегаций.

В беседе с изданием президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Хольцнагель заявил, что налогоплательщикам сложно объяснить, что они также должны «платить за визажистов и парикмахеров в политике», требуя свести эти расходы к минимуму.

В мае этого года в украинском МИД пожаловались, что в октябре дипломаты останутся без денег. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что министерство недофинансировано «практически на треть».

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