Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальному признаку в сети

Ответственными за реализацию инициативы назначены генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором принять меры по недопущению в средствах массовой информации и Сети дискриминацию по национальному признаку. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно документу, российский президент назначил ответственными за реализацию данной инициативы генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Отмечается, что предложения по решению данного вопроса необходимо представить до 1 сентября 2023 года.

Ранее глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям пообещал решить вопрос с термином «инфоцыгане». Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы не допускать связанных с ксенофобией элементов.