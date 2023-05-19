Путин пообещал разобраться с термином «инфоцыгане» в государственных СМИ

© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Татьяна Барыбина, Пресс-служба губернатора Ставропольского края, пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с термином «инфоцыгане». Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям главу государства попросила историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер. По ее мнению, термин «инфоцыгане» нужно запретить на законодательном уровне, так как он имеет «ярко выраженный негативный оттенок» и «провоцирует цыганофобию».

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали. Постараемся сделать все, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с ксенофобией», - сказал Путин.

Ранее глава Российского государства отметил, что в многонациональности России, ее культурных различиях кроется главная сила, ошибочно принимаемая за слабость на Западе. Противники РФ делают все, чтобы разобщить страну, используя при этом доступные им арсеналы: экономический, военный, политический и информационный. На фоне этого давления за последние пять лет консолидация в обществе превысила 94%, напомнил Путин.