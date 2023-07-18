ВС РФ отразили пять попыток ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества

В бою отличились подразделения российской артиллерии и авиации.

© Фото: РИА Новости

Группировка войск «Центр» парировала пять попыток киевских боевиков вернуться на утраченные позиции у Серебрянского лесничества. Об успешном отражении атаки ВСУ рассказал руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и технике», - добавил представитель командования.

Кроме того, на Сватовском направлении расчеты российской артиллерии сорвали две попытки штурмовых групп ВСУ атаковать наши позиции, а на Краснолиманском направлении отличилась наша авиация - было нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации противника. Были разрушены командно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов боевиков.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу Д-30 и два 120-мм миномета.

Ранее сообщалось, как экипажи российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на Красно-Лиманском направлении нанесли удар опорным пунктам противника.