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ВС РФ отразили пять попыток ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества

Ирина Елагина
05:49 18.07.2023
В бою отличились подразделения российской артиллерии и авиации.
ВС РФ отразили пять попыток ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
© Фото: РИА Новости
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Группировка войск «Центр» парировала пять попыток киевских боевиков вернуться на утраченные позиции у Серебрянского лесничества. Об успешном отражении атаки ВСУ рассказал руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и технике», - добавил представитель командования.

Кроме того, на Сватовском направлении расчеты российской артиллерии сорвали две попытки штурмовых групп ВСУ атаковать наши позиции, а на Краснолиманском направлении отличилась наша авиация - было нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации противника. Были разрушены командно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов боевиков.

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу Д-30 и два 120-мм миномета.

Ранее сообщалось, как экипажи российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на Красно-Лиманском направлении нанесли удар опорным пунктам противника.

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